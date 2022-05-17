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Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Общество Материалы 17 мая 2022 00:43
Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

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БАКУ /Trend/ - Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку, продолжается.

Как сообщили Trend в Baku City Circuit, в связи с монтажными работами 16 мая с 23:00 сужен участок дороги на пересечениях ул. Узеира Гаджибекова с ул. Пушкина и просп. Азадлыг.

В средней части дороги от пересечения просп. Нефтяников с ул. Расула Рзы до пересечения с ул. Азиза Алиева будут проводиться работы, связанные с подготовкой к соревнованиям. Они продлятся десять дней. Движение транспорта ограничиваться не будет.

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