В Азербайджане выявлен 1 случай заражения коронавирусом, вылечились 5 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, вылечились пять человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 950 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет - 48.

За последние сутки в стране проведены 2 587 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 869 996.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)