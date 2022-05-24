Балакиши Гасымов избран гендиректором Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам выборов, прошедших в административном здании Аудиовизуального совета Азербайджана, Гасымов Балакиши Алекпер оглу вновь избран генеральным директором Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении İTV.

В сообщении отмечается, что по итогам тайного голосования все девять его участников отдали голоса за кандидатуру Балакиши Гасымова.

Отметим, что на пост гендиректора İTV были выдвинуты кандидатуры восьми человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)