БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 974 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 345, вторую - 275, три и более - 2 131, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 223 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 712 980. Первую дозу вакцины получили 5 346 518, вторую - 4 847 988, три и более - 3 273 494, бустерную дозу после положительного результата теста - 244 980 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)