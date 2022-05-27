В агдамской Джума-мечети начались ремонтно-восстановительные работы - репортаж Trend TV (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В агдамской Джума-мечети начались ремонтно-восстановительные работы. Восстановительные работы проводятся Фондом Гейдара Алиева. Этот процесс осуществляется с особой осторожностью, чтобы сохранить первоначальный вид мечети.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в Агдаме и понаблюдала за процессом восстановления мечети.

Агдамская Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором кербалаи Сафиханом Карабаги. Эта мечеть – единственное здание в Агдаме, которое меньше остальных пострадало во время армянской оккупации.

Для реализации проекта по реставрации было подписано соглашение с австрийской компанией Brugger&KO Restauratoren GmbH. На первом этапе была демонтирована кровля мечети. Все работы здесь выполняются вручную, чтобы не повредить кирпичи. В ходе работ очищаются фасады, восстанавливаются поврежденные кирпичи, каменную кладку повторно покрывают известковым раствором.

Руководит реставрационными работами Роман Бургер. По его словам, работы идут полным ходом.

«Когда я приехал сюда, мечеть находилась в аварийном состоянии. Ее пол был покрыт мрамором. Нашей первой задачей было удалить мрамор. Затем мы очистили фасад. В кладке фасада использовались цементные швы. Мы зачистили их. Теперь делаем зазоры между кирпичами, чтобы покрыть их комбинированным раствором на основе извести», - сказал Бургер.

Как видно на исторических фотографиях, мечеть изначально имела деревянную кровлю. Крыша мечети защищала здание от воздействия внешних факторов.

Бургер сообщил, что на первом этапе вся кровля будет очищена от биогенных наростов. Также будут удалены поврежденные швы каменной кладки и гипсовое покрытие свода.

«На следующем этапе мы очистим минареты. Здесь будут проделаны те же работы, что и на фасаде. Окончание и ход работ зависит от погодных условий. Для них не подходит ни дождливая, ни жаркая погода. Надеемся, что лето будет не слишком жарким. Мы постараемся работать как можно быстрее и вернуть мечети ее прежний вид», - сказал Бургер.

По его словам, в зале для совершения намаза мечети будет удалено все гипсовое покрытие, и он будет подготовлен к следующему этапу работ.

Стены во всех помещениях мечети будут покрыты трехслойной штукатуркой на известковой основе. На последний слой будет нанесена минеральная краска.

Учитывая, что в настоящее время михраб мечети находится в аварийном состоянии, здесь также планируется провести ремонтные работы.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж, подготовленный Trend TV.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)