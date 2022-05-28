БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 597 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 349, вторую - 235, три и более - 1 812, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 201 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 721 257. Первую дозу вакцины получили 5 347 500, вторую - 4 848 697, три и более - 3 279 418, бустерную дозу после положительного результата теста - 245 642 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)