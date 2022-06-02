В Азербайджане создана новая структура в сфере частного образования

БАКУ /Trend/ - Создана новая структура в сфере частного образования - Ассоциация частных образовательных учреждений Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в Ассоциации, целью данной структуры, созданной при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, является обеспечение эффективного сотрудничества между частными образовательными учреждениями, действующими в Азербайджане, и содействие развитию частного образовательного сектора и высококонкурентного человеческого капитала в стране.

Ассоциация будет проводить исследования рынка, отраслевые исследования, тренинги, оказывать поддержку в обеспечении подготовки кадров для развития эффективного сотрудничества между частными образовательными учреждениями, расширения деятельности частных образовательных учреждений с целью обеспечения конкурентоспособности сектора. Также Ассоциация планирует тесно сотрудничать с государственными и негосударственными учреждениями для реализации этих мер.

Ассоциация частных образовательных учреждений Азербайджана, насчитывающая 20 участников, приглашает к совместному сотрудничеству другие частные учебные заведения.

Отметим, что 31 мая при поддержке Агентства по развитию МСБ и организации Общественного совета при Агентстве, а также при участии министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева, соответствующих государственных структур и субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере частного образования, состоялась презентация Ассоциации частных образовательных учреждений Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)