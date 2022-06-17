В Агентстве по разминированию рассказали о состоянии своего сотрудника, подорвавшегося на мине в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Около 09:00 17 июня 2022 года при исполнении сотрудником Агентства Азербайджана по разминированию Рухином Султан оглу Велиевым, 1991 года рождения, своих служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района произошел взрыв противопехотной мины, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства Азербайджана по разминированию.

Велиев был госпитализирован в районную больницу с травматической ампутацией левой ноги от щиколотки. В настоящее время его состояние стабильное.

Общественность будет проинформирована о данном минном инциденте дополнительно.

(Перевод: Фидан Мустафаева)