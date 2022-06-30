В Азербайджане стартовали тренинги по подготовке к полуфиналу и финалу конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июня рабочая группа конкурса "Yüksəliş" приступила к тренингам с участием профессиональных экспертов для подготовки к полуфиналу и финалу конкурса. Зарубежные эксперты в течение трех дней проведут тренинги для 70 азербайджанских экспертов. Также, приняв участие в полуфинале и финале конкурса, они дадут свои рекомендации, сообщает в четверг Trend.

Участники тренингов будут проинформированы о критериях оценивания, деятельности центров оценивания, роли экспертов. Отметим, что экспертами являются профессиональные психологи, имеющие большой опыт в сфере оценивания, и специалисты по человеческим ресурсам ведущих государственных и частных организаций Азербайджана. В полуфинале экспертами будут оцениваться следующие навыки участников конкурса - умение мыслить стратегически, ориентироваться на результат, работать в команде, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, лидерство, социальная ответственность и управление эффективностью. Оценка будет проводиться по представленным кейсам. Кейсы разработаны на основе современного мирового опыта и охватывают сферу экономики Азербайджана, области социальных, человеческих ресурсов и реконструкции.

Напомним, что полуфинал конкурса пройдет 1-3 июля в бакинском Экспо-центре. В полуфинал вышли 332 человека, успешно прошедшие предыдущие этапы.

20 победителей конкурса "Yüksəliş" получат индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и государственных деятелей, будут включены в кадровый резерв и получат денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)