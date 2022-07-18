В клинике ASTHETIK LAB вы можете попробовать на себе безоперационную подтяжку лица или SMAS лифтинг

SMAS лифтинг – это безоперационная подтяжка лица, одна из инновационных разработок медицинской косметологии. С помощью этой процедуры можно эффективно устранить возрастные изменения на коже лица и шеи.

Хотите помолодеть на 5-10 лет без хирургического вмешательства, болезненных инъекций и долгой реабилитации? Сегодня это стало возможным, благодаря СМАС лифтингу.

Ультразвуковая подтяжка показана лицам, у которых наблюдаются выраженные возрастные изменения, такие как: нечеткий овал лица; второй подбородок; провисания век; «бульдожьи» щеки; опущение бровей; дряблость кожи на лице, шее и декольте.

Процедура практически безболезненна и не требует специальной подготовки.

HIFU SMAS lifting кожи осуществляется с помощью специального ультразвукового датчика, который проникает в кожу на глубину до 5 мм.

Врач в индивидуальном порядке подбирает количество импульсов и глубину воздействия ультразвукового аппарата – зависит от степени провисания тканей и выраженности жировой прослойки.

Первичный эффект можно наблюдать уже после проведения процедуры. Кожа становится более упругой, морщины менее глубокие, овал лица подтянут. Основной эффект от СМАС подтяжки наблюдается через 3-6 месяцев. Стимуляция выработки коллагена запускает естественные процессы внутри дермы. Кожа восстанавливается, повышается тугор и эластичность.

Клиника ASTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303