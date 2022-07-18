Возбужден ряд уголовных дел в связи с противоправными действиями должностных лиц минкультуры - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - 4 июля в СМИ появилась информация о том, что за прошедший год по результатам проверок и служебных расследований, проведенных министерством культуры в региональных управлениях культуры и подведомственных учреждениях, в правоохранительные органы было направлено 11 обращений.

Об этом сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана,

В сообщении отмечается, что в 2021 году и в первой половине 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана на основании обращений министерства культуры было проведено расследование в 11 случаях, возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества, хищения, растраты, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога, совершенных должностными лицами учреждений культуры, расположенных в городе Баку, Бардинском, Шамахинском, Агджебединском и Кюрдамирском районах.

Из них четыре уголовных дела в отношении четверых лиц направлены в соответствующие суды для рассмотрения, одно уголовное дело прекращено в связи с возмещением нанесенного государству ущерба, а еще три в настоящее время расследуются.

Из общей суммы ущерба в размере 1,87 миллиона манатов, нанесенного государственному бюджету в результате противоправных действий, за период расследования было возмещено 917 тысяч манатов. По возмещению оставшейся части ущерба продолжаются необходимые следственные действия.

В материалах, представленных министерством культуры в ходе расследования, не были установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении четырех учреждений. Кроме того, было направлено пять представлений об устранении нарушений закона, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)