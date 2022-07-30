В Азербайджане завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2022 года завершился очередной призыв на действительную военную службу. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу обеспечила исполнение данного распоряжения, и в июле успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Как сообщили Trend в госслужбе, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева граждане Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987–2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва, с 1 по 30 июня 2022 года были отправлены на места срочной действительной военной службы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)