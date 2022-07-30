Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди, днем прогнозируется погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 31-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 8-13, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)