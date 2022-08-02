Строительство автодороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается ускоренными темпами.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, протяженность автодороги Барда-Агдам составит 44,5 километра.

Эта четырехполосная трасса строится в соответствии с первой технической категорией.

Уже завершены земляные работы вдоль дороги и строительство нового земляного полотна. Строительство дорожного основания с использованием необходимых материалов, предусмотренных проектом, близится к завершению.

Работы по дорожному покрытию выполнены на 47 процентов, по искусственным сооружениям - на 63 процента, по строительству мостов - на 99 процентов. В целом работы по строительству автодороги выполнены на 71 процент.

В настоящее время на ее участках (с 12-го по 45-й километр), где готово дорожное основание, ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на первом 2,2-километровом участке автодороги, проходящем в пределах города Барда, продолжаются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия, строительству пешеходных тротуаров, укладке тротуарной плитки.

Завершено строительство подземных переходов и автомобильных мостов протяженностью 91,3 и 18,2 метра на 25-м и 40-м километрах трассы. Продолжается строительство надземных пешеходных переходов на 4-м, 14-м и 16-м километрах дороги.

Отметим, что первые 14 километров дороги проходят через город Барда и несколько населенных пунктов Бардинского района. Трасса соединяет более 20 населенных пунктов указанных районов, в том числе города Барда и Агдам.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)