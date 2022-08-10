Азербайджанские спортсмены выступят сегодня на V Играх исламской солидарности в 10 видах соревнований

КОНЬЯ /Trend/ - Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спортивных соревнований V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, это стендовая стрельба, атлетика, тхэквондо, борьба, волейбол, гандбол, пара-плавание, пара-стрельба из лука, настольный теннис и гимнастика.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Напомним, что Азербайджан уже завоевал на Играх три медали - «золото», «серебро» и «бронзу».