В Азербайджане число инвалидов войны, обеспеченных единовременной выплатой, превысило 13 тысяч

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц с инвалидностью в результате ранений, полученных в период прохождения военной службы до 2 августа 1997 года.

Как сообщили Trend в среду в министерстве труда и социальной защиты населения, число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках программы социальной поддержки, реализуемой по поручению главы государства, превысило 13 тысяч. Единовременная выплата назначена им в проактивном порядке.

Средства переведены на банковские счета этих лиц, о чем они извещены посредством SMS.

Отметим, что граждане, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах и соответствующих архивах информации о ранениях, полученных ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в порядке, указанном по ссылке: https://sosial.gov.az/post_576347

(Перевод: Нубар Кулузаде)