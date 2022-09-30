Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжит поддержку сектора образования - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана продолжит поддерживать сферу образования.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов в ходе образовательной выставки BYF EduExpo 2022.

По его словам, сектор образования является для Агентства приоритетным направлением поддержки.

«Как вы знаете, у нас есть свои центры обучения предпринимателей в районах страны. Там бизнесменов обучают по различным направлениям. Также мы оказываем поддержку сектору образования в налаживании международного сотрудничества», - сказал Мамедов.