В Азербайджане омбудсмену предоставляется право вести видеосъемку при рассмотрении жалоб

БАКУ /Trend/ - Уполномоченному по правам человека Азербайджана (омбудсмену) предоставляется право вести видеосъемку при рассмотрении жалоб.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в законопроекте Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Омбудсмен будет иметь право вести фото -, аудио- и видеорегистрацию процесса рассмотрения жалоб.

Также омбудсмен будет вправе запросить необходимую информацию (документы, материалы) или их копии у владельцев информации при рассмотрении жалобы на нарушение права на доступ к информации. Такая информация (документы, материалы) должны быть представлены омбудсмену в течение пяти рабочих дней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)