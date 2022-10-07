Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 22-25, в Баку ночью - 16-18, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, прогнозируется туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-29, в горах ночью – 4-9, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)