В Азербайджане прекращены полномочия 10 судей

БАКУ /Trend/ - В прошлом году была проведена оценка деятельности до 230 судей и прекращены полномочия 10 судей, в деятельности которых были обнаружены профессиональные недочеты.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

На заседании были рассмотрены вопросы оценки деятельности еще около 90 судей. Были досрочно прекращены полномочия двух судей апелляционного суда на основании их заявлений.

Также на заседании к дисциплинарной ответственности были привлечены восемь судей за грубое нарушение требований законодательства, допущение ситуаций, создающих условия для коррупции, и иные недочеты, в том числе полномочия одного судьи были досрочно прекращены, еще один судья был освобожден от занимаемой должности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)