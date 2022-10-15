Будут проведены поиски в связи с массовыми захоронениями и на других освобожденных территориях Азербайджана - госкомиссия

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Раскопки в селе Эдилли Ходжавендского района будут продолжены.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня журналистам член Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Заур Исмаилов в ходе визита делегации иностранных экспертов и НПО в село Эдилли Ходжавендского района.

По его словам, эти работы планируется проводить и на других освобожденных от оккупации территориях.

"На следующем этапе запланированы поиски в Физули, Агдаме, Шуше, Кяльбаджаре и на других освобожденных территориях. Проведению этих поисков препятствуют мины на этих территориях. После разминирования эти работы будут продолжены более интенсивно", - сказал Исмаилов.

Напомним, что в массовом захоронении на территории села обнаружены останки 12 человек. Фрагменты одежды на останках и найденные предметы свидетельствуют о том, что погребенные были военными. В то же время руки и ноги скелетов были перетянуты проволокой. Армения до сих пор не предоставила никакой информации о судьбе до 4000 азербайджанских гражданских лиц и военнопленных, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)