Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, на горных территориях - снег, туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 14-18, в горах ночью – около 0 градусов, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)