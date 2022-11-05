Для бакинского метро доставлены новые вагоны

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлены еще два состава, состоящие из 10 новых вагонов, приобретенных Бакинским метрополитеном у российской компании "Метровагонмаш".
Об этом сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он сообщил, что новые вагоны уже поступили в электродепо "Нариманов". Они будут запущены в эксплуатацию после проведения тестовых работ. Ожидается, что новые поезда будут введены в эксплуатацию до конца этого года.
Напомним, что ЗАО "Бакинский метрополитен" до сих пор закуплено 115 новых вагонов.
(Перевод: Фидан Мустафаева)