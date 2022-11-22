В ноябре зафиксирован 31 факт нарушений со стороны водителей служб такси - МВД Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В текущем месяце зафиксирован 31 факт нарушений со стороны водителей служб такси.

Об этом во вторник сообщил Trend начальник отдела пресс-службы по связям со СМИ и общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, из них один факт связан с незаконным оборотом наркотических средств, еще один - с кражей. Остальные факты связаны с неэтичным поведением.

29 водителей привлечены к административной, два - к уголовной ответственности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)