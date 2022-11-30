В Азербайджане устанавливаются штрафы за уклонение от регистрации мобильного устройства

БАКУ /Trend/ - За изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства с целью уклонения от его регистрации устанавливаются штрафы

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном в Кодекс об административных правонарушениях новом пункте, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент)Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, физические лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 400, должностные лица – на сумму от 1 000 до 1 500, юридические лица – на сумму от 3 тысяч до 4 000 манатов.

За повторное нарушение в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800, должностные лица - от 2 000 до 2 500, юридические лица - от 9 000 до 12 000 манатов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)