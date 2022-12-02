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В Азербайджане повышен штраф за нарушение закона о проверках в сфере предпринимательства

Общество Материалы 2 декабря 2022 14:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышен штраф за нарушение закона о проверках в сфере предпринимательства

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вдвое увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в изменении в Кодекс об административных проступках, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, Кодекса, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 манатов.

Согласно действующему пункту кодекса, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, должностные лица штрафуются на сумму от 1 000 до 1 500 манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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