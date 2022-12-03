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Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 3 декабря 2022 20:18 (UTC +04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 544 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров..

За день число получивших первую дозу вакцины составило 190, вторую дозу получили 145 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 181, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 28 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 923 821, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 240, вторую дозу получили 4 874 445 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 392 100, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 036 человек.

Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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