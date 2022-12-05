В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 512 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 261 человек вылечились, 9 983 – скончались, число активных больных составляет 268.

За последние сутки в стране проведены 878 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 383 253.

(Перевод: Фидан Мустафаева)