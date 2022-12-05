10 декабря 2022 года состоится «Азербайджано-Турецкий Неонатальный конгресс», посвященный дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центральным Таможенным Госпиталем при сотрудничестве группой больниц «Florence Nightingale», Центром «Fetal Genetic», Медицинским телевидением, «Unity Company», «Bübchen MMC» и «Ascent MMC».

На Конгрессе будет представлено 8 докладов в 3-х панелях «Распространенные случаи в неонатальной реанимации», «Стратегии респираторной поддержки у новорожденных» и «Методы генетического скрининга в неонатологии». В докладах, представленных высококвалифицированными специалистами Азербайджана и Турции, будет отражена самая последняя медицинская информация, Конгресс продолжится сессиями вопросов и ответов и панельными дискуссиями.

В целях обеспечения доступности для всех Конгресс пройдет в гибридном формате. Согласно программе, в Конгрессе могут принять участие педиатры, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, генетики, детские хирурги, кардиологи, акушеры-гинекологи, врачи скорой и неотложной помощи, гематологи и эндокринологи и резиденты.

Каждый участник, выполнивший 80 процентов программы, получит 8 баллов НМО и сертификат.

Конференция пройдет очно в отеле Holiday Inn, а также дистанционно на платформе ZOOM. Участие в конференции бесплатное!

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено!

Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по ссылке: https://customshospital.az/10-dekabr-azerbaycan-turkiye-neonatologiya-konqresi/#gsc.tab=0

Линк для регистрации: https://forms.gle/agMBjPxJ42gwBDL58