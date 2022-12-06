Названо число обращений в МВД Азербайджана через соцсети

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года посредством страниц МВД в социальных сетях поступили 1 467 обращений.

Об этом сообщил Trend во вторник начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

"Из них 386 (в том числе 61 благодарственное письмо) были представлены в секретариат МВД для регистрации и направления по назначению", - сказал Гусейнов.

По его словам, в январе – ноябре 2022 года в раздел сообщений в социальных сетях поступили 25 304 обращения.

"Из них 4895 (в том числе 1 411 благодарственных писем) были представлены в секретариат МВД для регистрации и направления по назначению", - сказал Гусейнов.