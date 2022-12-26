Механизм единовременной выплаты специалистам, занятым на освобожденных территориях пока не определен

БАКУ /Trend/ - Специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для поддержания первичных материально-бытовых условий в следующем году предусмотрены единовременные пособия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного фонда социальной защиты(ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что механизм пока не конкретен и данный вопрос прорабатывается.

”Выплаты будут назначаться на основании обращений", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)