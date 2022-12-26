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Выявлены случаи переплат более чем 32 тысячам пенсионеров по инвалидности– председатель ГФСЗ

Общество Материалы 26 декабря 2022 12:53 (UTC +04:00)
Выявлены случаи переплат более чем 32 тысячам пенсионеров по инвалидности– председатель ГФСЗ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В последние годы в результате расследований в данной сфере выявлены случаи переплат более чем 32 тысячам человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного фонда социальной защиты(ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, не исключено, что и в последующие периоды в результате расследования подобных фактов цифры будут расти.

"В течение 2022 года приостановлена выплата пенсий по инвалидности около 190 тысячам человек, в связи с истечением срока инвалидности. Тем, кто повторно подал заявление, пенсия восстановлена в полном объеме", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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