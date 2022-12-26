Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и днем местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление будет на уровне 771 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.
В районах Азербайджана погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков. Однако днем и ночью в Ленкоран-Астаринской зоне есть вероятность осадков, местами туман, умеренный западный ветер.
Температура ночью составит 0-5°, днем воздух прогреется до 7-12° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° градуса мороза.
В горных и предгорных районах на дорогах образуется гололед.
(Перевод: Нубар Кулузаде)