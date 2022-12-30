БАКУ /Trend/ - В этом году в Агентство DOST поступило около 620 тысяч обращений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что в целом на сегодняшний день количество поступивших в агентство обращений превысило 1 миллион 270 тысяч.

"За 2022 год в колл-центре агентства - по телефону 142 отвечено на обращения 1 миллиона 548 тысяч граждан. В течение года единым Координационным центром, обслуживающим членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения в период Отечественной войны, и лиц с инвалидностью, было зарегистрировано более 220 тысяч обращений", - добавил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)