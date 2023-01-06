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Предполагается, что распространяющийся в Азербайджане вирус является гриппом - Васиф Алиев (Дополнено)

Общество Материалы 6 января 2023 12:06 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Предполагается, что распространяющийся в Азербайджане вирус является гриппом.

Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопросы Trend руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

Он отметил, что в зимние месяцы проявляется не только коронавирус, но и вирус гриппа, который уже широко распространен в Европе.

"Число инфицированных гриппом и число зараженных COVID-19, примерно одинаково. Естественно, жалобы на лихорадку, кашель, общую слабость усиливаются в зимние месяцы. Предполагается, что вирус, распространяющийся в настоящее время в Азербайджане, является гриппом.

В любом случае профилактические меры и лечение коронавируса и гриппа одинаковы. Мы можем защитить себя от вируса, питаясь здоровой пищей, одеваясь по погоде и своевременно проходя вакцинацию", - добавил Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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