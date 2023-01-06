Современное развитие науки и образования - Репортаж из Инновационного центра STEAM

БАКУ /Trend/ - Вчера в Баку состоялось открытие Инновационного центра STEAM. В четырехэтажном новом здании центра есть центр авиации, зоны классического Ньютона, Ньютона для детей, игр, конструкций, центры "Heureka Classics", лаборатория подготовки роботов, "3D-голограмма", VR и конференц-зал.

Руководитель проекта "STEAM Azərbaycan" Играр Назаров, отвечая на вопросы Trend в пятницу, сказал, что проект STEAM реализуется в нашей стране уже четвертый год.

"В Азербайджане, помимо проекта STEAM в средних школах, открыты 22 центра STEAM. Инновационный центр STEAM, с другой стороны, имеет совершенно другую концепцию. Цель центра - направить потенциал и интересы учащихся на служение обществу, мотивировать их к обучению. В этом центре есть как музей науки, так и зоны активности. Мероприятия центра, по сравнению с традиционными методами обучения, разнообразные и новаторские, .

В центр могут прийти дети разных возрастных групп и студенты. Есть мероприятия для детей с 12 лет, есть совместные мероприятия с родителями. Заявка будет доступна в онлайн-форме и скоро будет публично объявлена. Здания одновременно может принять 300 посетителей", - отметил Назаров.

Отметим, что Министерство науки и образования Азербайджана, начиная с 2019-2020 учебного года, при поддержке Фонда Гейдара Алиева запустило проект "STEAM Azərbaycan". STEAM - это реализация новых идей в результате сочетания науки, техники, искусства и математики - это образовательный подход, который может помочь в решении различных проблем в обществе. В настоящее время комнаты и центры STEAM работают в ряде школ нашей страны.

Представляем фоторепортаж, подготовленный фотографом Trend Сеймуром Исмаиловым из Инновационного центра STEAM:

(Перевод: Нубар Кулузаде)