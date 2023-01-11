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Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)

Общество Материалы 11 января 2023 13:29 (UTC +04:00)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в жилом доме в селе Мамедли Абшеронского района полиция принимает меры безопасности.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе МВД.

Как отмечается в сообщении, эвакуация жителей была осуществлена совместно с соответствующим государственными органами, личное имущество граждан взято под охрану полиции.

Напомним, что пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, локализован.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

Всего в тушении пожара было задействовано около 25 единиц техники и около 130 человек живой силы МЧС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
Эвакуированы жители сгоревшего жилого дома в Абшеронском районе (ФОТО)
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