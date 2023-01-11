Коммунальные службы Баку справились со своими задачами в снежную погоду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Коммунальные службы Баку справились со своими задачами в снежную погоду.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела городского хозяйства Исполнительной власти города Баку Аяз Гусейнов.

По его словам, с выпадением снега в столице Исполнительная власть и ее соответствующие структуры перешли на усиленный режим работы.

"В расчистке от снега улиц и проспектов была задействована техника специального назначения. Первоначально были расчищены от снега улицы общегородского значения. Параллельно оперативно устранялись проблемы, возникшие из-за непогоды на других улицах. Кроме того, были расчищены от снега тротуары, дороги, которыми чаще всего пользуются пешеходы. Руководящие лица Исполнительной власти города Баку посетили эти территории и проанализировали процессы на местах. В настоящее время работа по расчистке от снега в городе продолжается. Ситуация позволяет говорить о том, что коммунальные службы должным образом выполняют свои обязанности”, - сказал Гусейнов.