Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике Петер Михалко, участвующий на церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане – Фаза 2".

Он отметил, что Европейский Союз поддерживает реформы, проводимые в Азербайджане.

"Твиннинг-проект сыграет свою позитивную роль в процессе функционирования пенсионной реформы. В целом, он предусматривает разработку и применение практических мер по оцифровке пенсионной системы в стране и совершенствованию страхово-пенсионной системы на основе актуарных моделей для ее долгосрочного развития и др.", - отметил посол.

(Перевод: Нубар Кулузаде)