В Азербайджане изучена демографическая динамика и ее влияние на пенсионную систему - министр (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:56)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены серьезные исследования в области демографической динамики и влияние ее на пенсионную систему вплоть до 2050 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев, участвующий на церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане – Фаза 2".

Он отметил, что в стране определена динамика соотношения населения по возрасту, полу, занятости до 2050 года.

"Поскольку это система пенсионного страхования, одной из основных целей данной концепции является сохранение будущей стабильности", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)