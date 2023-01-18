В Азербайджане готовится новый законопроект о ранних браках

БАКУ /Trend/ - В Семейном кодексе есть необходимость дать определение формулировке "ранний брак" и указать причины снижения брачного возраста на один год.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, во время выступления на заседании комитета в парламенте.

Она отметила, что соответствующее предложение по законопроекту комитетом уже направлено .

"Существует серьезная необходимость принятия ответственности за насилие в отношении детей, особенно в отношении фактов сексуального насилия", - отметила Гусейнова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)