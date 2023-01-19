Совет печати прокомментировал поправки о штрафах в отношении субъектов медиа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана прокомментировал изменения в законодательстве о штрафах в отношении субъектов медиа.

Как сообщили в четверг Trend в Совете, в проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях, включенных в повестку сегодняшнего заседания парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, нашли отражение и вопросы, связанные с медиа.

"Прежде всего, остановимся на вопросе опровержения, ответа и исправления. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы должностных лиц в размере от 300 до 600 манатов, а юридических лиц - от 1000 до 1500 манатов за нарушение правил, установленных законом “О медиа”.

На самом деле, такое положение было и в предыдущем законе ”О средствах массовой информации". Поправка в основном предполагает оптимизацию исполнения нового закона. Мы считаем, что изменение в то же время обуславливает формирование реальной рабочей картины. Обратите внимание, что в этом есть серьезная необходимость. Для обоснования вопроса обратим внимание на несколько моментов.

В целом культура опровержений, исправлений и ответов в наших медиа довольно слаба. Ежедневно влиятельные издания, такие как New York Times, Washington Post, публикуют на своих страницах многочисленные опровержения, размещают материалы, в которых признается право на ответ, однако медиа-органы Азербайджана во многих случаях не делают выводов из рекомендаций по данному вопросу. Порой Совет печати рекомендует органу медиа разместить опровержение. Такая рекомендация вызывает гораздо больше сопротивления и протеста, чем материал, вызвавший справедливое недовольство. Мы считаем, что эффективный механизм реализации закона позволит устранить проблемы в данной сфере, не позволяя отдельным лицам спекулировать в подобных ситуациях.

Следующая предлагаемая поправка в Кодекс об административных правонарушениях связана с ужесточением механизмов недопущения создания препятствий распространению медиа-продукции в установленном законом порядке. Согласно Кодексу за это предусматривается штраф физических лиц на сумму от 200 до 300 манатов.

Отметим, что ранее за препятствие распространению средств массовой информации в установленном законом порядке или установление не предусмотренных законом ограничений на розничную продажу тиража периодического печатного издания, предусматривалось наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 манатов .

Следующее изменение, предложенное в Кодекс об административных правонарушениях, также важно. Речь идет о публикации сведений, указывающих на виновность лица, без вступившего в законную силу решения суда. Выбор верхнего предела суммы штрафа в данной поправке многими расценивается как препятствие для журналистской деятельности. Да, основная сторона, занимающаяся распространением информации, это медиа, журналисты. Однако постановку вопроса, лишь в виде попытки ограничения деятельности журналистов, считаем некорректным.

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