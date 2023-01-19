В Баку задержана преступная группировка, состоящая из граждан Ирана

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны члены организованной преступной группировки, состоящей из четырех граждан Ирана, занимавшихся незаконным оборотом и продажей наркотических средств на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что на основании оперативной информации, поступившей в Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, в ходе спецоперации были задержаны граждане Ирана - студенты медицинского университета, временно проживающие в Баку Ата Малеки, его брат Поуя, а также Али Малеки и Шишен Малеки. При них, а также в доме, где они проживали, были обнаружены около одного килограмма наркотических средств, крупная сумма денег, полученных от продажи наркотиков, и электронные весы.

Также был задержан и передан следствию подозреваемый в торговле наркотиками в сговоре с гражданами Ирана Гейбат Гасанов, у которого было обнаружено более двух килограммов марихуаны. В ходе предварительного расследования задержанные сказали, что по указанию лиц по имени Араз и Гусейн, чьи личности сейчас устанавливаются следствием, они организовали онлайн-продажу наркотических средств в городе Баку и регионах республики. С этой целью члены группировки создали наркосеть и пытались привлечь к этому в основном молодежь в обмен на различные ложные обещания.

По данному факту в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других участников этой наркосети, как внутри страны, так и за ее пределами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)