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В Азербайджане в 2022 г. увеличилось число преступлений по присвоению и растрате

Общество Материалы 27 января 2023 10:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане в 2022 г. увеличилось число преступлений по присвоению и растрате

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году увеличилось число преступлений по присвоению и растрате.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, в 2022 году было зарегистрировано 262 преступления, связанных с присвоением и растратой, а в 2021 году - 219.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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