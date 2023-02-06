Обнародован график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования состоится 5 и 12 марта, выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования - 9, 16 и 30 апреля 2023 года.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, с графиком проведения выпускных экзаменов по городам и районам можно ознакомиться в нижеприведенной таблице.

Дата экзамена Город (район), где будет проходить экзамен Выпускной экзамен по полному (11-летнему уровню среднего образования 5 марта Школы, расположенные в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах Баку, Сумгайыте, Гяндже (часть I), Геранбое, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Гедабее, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Гёйчае, Кюрдамире, Агдаше, Агсу, Уджаре, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Барде, Тертере, Евлахе, Шеки, Огузе, Габале, Хачмазе, Сиязане, Хызы, на острове Чилов, школы с преподаванием на английском и французском языках 12 марта Специальные школы (школы-интернаты, школы, расположенные в пенитенциарных учреждениях), расположенные в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах Баку, Абшероне, Нахчыване, Гяндже (часть II), Мингячевире, Самухе, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Сабирабаде, Саатлы, Имишли, Гобустане, Зардабе, Шамахы, Исмаиллы, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Билясуваре, Агджабеди, Бейлагане, Физули, Агдаме, Зангилане (село Агалы), Гахе, Балакене, Загатале, Губе, Шабране, Гусаре, школы с преподаванием на грузинском языке Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования 9 апреля Сабунчинский, Сабаильский, Хатаинский, Насиминский, Наримановский районы Баку, Гянджа (часть I), Самух, Дашкесан, Шамкир, Шеки, Лянкяран, Астара, Билясувар, Агдам, Агджабеди, Агсу, Зардаб, Кюрдамир, Имишли, Саатлы, Гусар, Сиязан, Хызы, Шабран 16 апреля Гарадагский, Ясамальский, Сураханский, Бинагадинский р районы Баку, Сумгайыт (часть I), Абшеронский (часть I), Гянджа (часть II), Гёйгёль, Товуз, Гедабей, Габала, Огуз, Джалилабад (часть I), Масаллы (часть I), Ярдымлы, Бейлаган, Физули, Зангилан (село Агалы), Гёйчай (часть I), Агдаш, Гобустан, Сабирабад, Нефтчала, Гаджигабул, Хачмаз (часть I), Губа (часть I) 30 апреля Специальные школы (школы-интернаты, школа, расположенная на острове Чилов), школы в пенитенциарных учреждениях) в Хазарском, Низаминском районах Баку, Сумгайыте (часть II), Абшероне (часть II), Пираллахи, Нахчыване, Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (часть II), Масаллы (часть II), Лерике, Барде, Тертере, Евлахе, Гёйчае (часть II), Уджаре, Шамахы, Исмаиллы, Ширване, Сальяне, Хачмазе (часть II), Губе (часть II), школы с преподаванием на английском, французском и грузинском языках.

Некоторые экзамены разделены на два экзаменационных дня, и в таблице это обозначено соответственно "часть I" и "часть II".

Пропускные листы на экзамены будут размещаться на сайте ГЭЦ за 5 дней до дня каждого экзамена.