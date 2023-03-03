Названа дата выплаты мартовских пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

БАКУ /Trend/ - 7 марта предусмотрена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе, сообщили в пятницу Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ).

Было отмечено, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце в соответствии с графиком.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" пенсии были повышены с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента.

На новые надбавки охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)