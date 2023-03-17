Фонд Возрождения Карабаха презентовал новый мультифункциональный сайт

Предоставлена в пользование новая мультифункциональная версия официального интернет-сайта Фонда Возрождения Карабаха - www.qdf.gov.az.

Цель обновления сайта - обеспечение удобства для пользователей (UX/UI), прозрачности в доведении до общественности подробной информации о деятельности Фонда, создание новых возможностей для осуществления пожертвований и тем самым расширение вовлечения общественности в процесс возрождения Карабаха.

В целях обеспечения удобства для пользователей сайт, усовершенствованный с точки зрения дизайна, содержания и программного обеспечения, состоит из 4-х основных разделов («О нас», «Направления деятельности», «Медиацентр» и «Возможности для пожертвований»), а также соответствующих подразделов.

В разделе «О нас» отражена общая информация о Фонде, его миссии и целях, структуре, подробные данные о контактах Фонда.

Здесь же, в подразделе «Документы», размещены соответствующие финансовые и иные отчеты Фонда, а также внутренние нормативные документы.

В разделе «Деятельность» можно ознакомиться с подразделами «Приоритеты» и «Проекты», в которых собрана обширная информация о приоритетах Фонда на последующие годы и реализуемых проектах.

В разделе «Медиацентр» размещены последние новости о деятельности Фонда, а также список структур и физических лиц, сделавших пожертвования в Фонд (доноры).

В разделе «Возможности для пожертвований» содержится соответствующая информация и функционал, позволяющий сделать пожертвование в Фонд посредством банковских карт, платежных терминалов, мобильных банковских приложений, SMS, онлайн-платформ и банковских перечислений.

В подразделе «Сделать пожертвование в подарок» можно сделать пожертвования по случаю знаменательных дат – праздника Новруз, Международного женского дня - 8 Марта, Дня независимости - 28 Мая, Дня знаний, Дня Победы, Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а также дня рождения.

В специальных подарочных сертификатах о пожертвованиях, которые имеют особый дизайн и могут считаться идеальным подарком к различным праздникам, можно указать имя дарителя и лица, получателя сертификата.

Кроме того, на сайте размещены ссылки на официальные аккаунты Фонда в соцсетях - Facebook, Twitter, LinkedIn и İnstagram.

В настоящее время сайт представлен в тестовом режиме только на азербайджанском языке.

В ближайшие дни общественности также будет представлена версия сайта на английском языке.