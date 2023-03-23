Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)

Общество Материалы 23 марта 2023 14:14 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Предотвращена попытка незаконного провоза в обход таможни предметов брендовой одежды.

Как сообщили Trend в четверг в Государственном таможенном комитете Азербайджана, на основании информации, поступившей в оперативно-следственное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте, ручная кладь гражданина Азербайджана, прибывшего авиарейсом Стамбул-Баку, была привлечена к таможенному досмотру при попытке покинуть зону таможенного контроля из зала "CIP" Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В ходе проверки в ручной клади были обнаружены незадекларированные в устной, письменной или электронной форме брендовая одежда различных марок, 1 наручные часы марки "Cartier", 175 граммов ювелирных изделий и другие товары.

По данному факту проводится расследование.

Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Предотвращена попытка провоза в обход таможни ювелирных изделий и брендовой одежды (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости