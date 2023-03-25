В связи с матчем "Карабах"–"Галатасарай" метро будет работать в усиленном режиме

БАКУ/Trend/ - В связи с предстоящим в Баку матчем "Карабах" - "Галатасарай" будет изменен режим работы метрополитена.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен". В сообщении говорится, что в связи с игрой на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим.

"Учитывая интерес к игре между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), которая состоится 26 марта на Бакинском Олимпийском стадионе в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции, будут внесены изменения в режим работы Бакинского метрополитена.

В соответствии с оперативным планом метрополитена, в связи с массовыми мероприятиями, организованными на Бакинском Олимпийском стадионе, в преддверии начала матча станция "Кероглу", расположенная в непосредственной близости от арены, будет переведена на усиленный режим работы. На станции будет выделена дополнительная рабочая сила на основе графика вечернего дежурства. Основная цель состоит в том, чтобы пассажиры могли более комфортно внутри станции определить направление в сторону арены, а после игры более комфортно сесть и перемещаться в поездах по маршрутам.

В течение дня движение поездов в направлении "28 Мая - Ази Асланов" будет обеспечено с интервалом в 2,5 минуты. Из-за стыка линий на станции метро "28 Мая" отсюда интервал в направлении "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в 2 раза больше. Однако в целях надлежащего регулирования в случае скопления пассажиров резервные поезда будут готовы к отправке на линию.

После окончания игры будет реализован план дополнительных мероприятий с целью оперативной перевозки пассажиров. В этом случае интервал движения в обоих направлениях будет снова оптимизирован с добавлением резервных поездов", - отмечается в сообщении.