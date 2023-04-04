Институт при минэкономики Азербайджана о трудоустройстве участников Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - С целью оказания помощи в обеспечении работой участников Карабахской войны и членов их семей Научно-экономическим аналитическим институтом при Министерстве экономики Азербайджана было проведено собеседование с 22 кандидатами.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления института Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«Из данных кандидатов Фаиг Гасымлы, Парвин Идрисли и Карим Гаджиев были обеспечены соответствующей работой», - сказал он.

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